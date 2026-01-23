Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü

        Şanlıurfa'da kar kalınlığı kent merkezinde 18 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:58
        Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü
        Şanlıurfa'da kar kalınlığı kent merkezinde 18 santimetreye ulaştı.

        Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

        AA muhabirinin Şanlıurfa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu, bazı bölgelerde bu seviyenin üzerine çıktığı bildirildi.

        Kar yağışının öğleden sonra kent genelinde etkisini yitirmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

