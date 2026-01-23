Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü

Şanlıurfa'da kar kalınlığı kent merkezinde 18 santimetreye ulaştı.



Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü.



AA muhabirinin Şanlıurfa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu, bazı bölgelerde bu seviyenin üzerine çıktığı bildirildi.



Kar yağışının öğleden sonra kent genelinde etkisini yitirmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

