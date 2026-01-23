Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü

        Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:27
        Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentte dün başlayan kar yağışı, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'ni de beyaza bürüdü.

        Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

        Yerleşkeyi ziyaret edenler arasında nikahlarını kıydıktan sonra çıkıp gelen Mahmut ve Zeynep çifti de yer aldı.

        Mahmut Akar, nikahlarını kıydıktan sonra hem romantik bir ortam hem de bir anı olması için Balıklıgöl'e geldiklerini belirterek, kar yağışının alanda güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

