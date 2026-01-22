Harran Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar ertelendi
Harran Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak bütünleme sınavların ertelendiğini duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, il genelinde ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırması beklendiği için tedbir alındığı belirtidi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlerde 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek bütünleme sınavları 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında ilgili akademik birimin açıklayacağı bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca üniversitemizde görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz 23 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaktır."
