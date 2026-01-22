Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan 7 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yürüyüşün ardından dağılmayan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve bazı DEM Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mürşitpınar Caddesi'ne yürüdü.



Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı.



Yürüyüşün izin verilen bölümünün ardından dağılmak istemeyen gruba polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarı yapıldı. Sınır hattına gitmek isteyen grubun uyarıya taşlarla karşılık vermesi üzerine polis, TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.



Öte yandan Aydınlar Mahallesi Doğantürk Sokak'taki DEM Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan bazı kişilerin polis ekiplerine havai fişek atması üzerine güvenlik güçleri burada da müdahalede bulundu.



Grubu dağıtan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.







