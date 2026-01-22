Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kentte etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.





Büyükşehir Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, karla mücadele çalışmalarının sahada 205 araç ve 804 personelle sürdürüldüğü belirtildi.



Paylaşımda, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

