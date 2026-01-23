Şanlıurfa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.



Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.



Kar yağışının etkili olduğu kentte, insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.



Şanlıurfa Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ile şehir merkezi Güneybatı Çevre Yolu'nun ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu.



Açıklamada ayrıca, Şanlıurfa-Siverek, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolu, Şanlıurfa-Birecik yolu, Mardin-Gaziantep Otoyol bağlantısı, Organize Sanayi-Gaziantep oto yol bağlantısı ile şehir merkezi Kuzeybatı Çevre yolunun tır trafiğine kapalı olduğu belirtildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise ekiplerin sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, toplu taşıma araçlarının bugün ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

