        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:59 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:59
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Mehmet Reşit Bal (34) kontrolündeki 45 R 6326 plakalı otomobil, Gürgelen Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye Bal (31), Halime Nur Bal (10), Fatma Gül Bal (8), Ömer Halis Bal (6), Ahmet Emin Bal (5), İsa Bal (2), bebek Meryem Bal ve Fatma Kahraman (20) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Halis Bal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

