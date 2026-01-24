Habertürk
        Şanlıurfa'da doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        24.01.2026 - 10:26
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

