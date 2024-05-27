Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, Akçakale yolunun 10. kilometresinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.
Otomobilde bulunan M.D. ile İ.D ekiplerce yapılan arama çalışmalarında yaralı olarak kanaldan çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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