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        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 03:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 03:05
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, Akçakale yolunun 10. kilometresinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

        Otomobilde bulunan M.D. ile İ.D ekiplerce yapılan arama çalışmalarında yaralı olarak kanaldan çıkartıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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