        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:39
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Karaali Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek konusu nedeniyle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

