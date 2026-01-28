Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.



Kırsal Karaali Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek konusu nedeniyle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

