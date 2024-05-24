Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.S.A. (25) idaresindeki 41 JA 190 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi
        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu açıklaması
        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu açıklaması
        Haliliye Belediyesi'nden YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek
        Haliliye Belediyesi'nden YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek
        İsrail'de öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da toprağa ve...
        İsrail'de öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da toprağa ve...
        İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan, memleketi Şanlıurfa'da toprağa v...
        İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan, memleketi Şanlıurfa'da toprağa v...
        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı