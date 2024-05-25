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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:37
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otobüsteki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Cemil S. yönetimindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 38'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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