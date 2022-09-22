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Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"

AA

Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"

ŞANLIURFA (AA) - Hilvan ilçesinde, üzüm hasadının başlaması dolayısıyla "Ovacık (Hasenik) bağ bozumu ve şire festivali" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Hilvan Yerel Eylem Grubu tarafından Ovacık Mahallesinde bu yıl 2. gerçekleştirilen festivalde, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümlerden geleneksel yöntemlerle şire, pekmez ve pestil ve sucuk yapıldı. Büyük kazanlarda hazırlanan şire, pestil ve pekmez ve cevizli sucuklar davetliler ikram edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bir yörenin gelişimi içindeki değerlere sahip çıkmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın birçok değere sahip olduğunu ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Öncelikli bir toplum ve bir yöre yetiştirdiği değerlere sahip çıkacak. Sen sahip çıkmadığın zaman başka biri sahip çıkar, o zaman da ahlar başlar. Festivalini yaptığımız Hasenik ürünlerinin tescil edilmesi hem de bunun markalaşması ve vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaştırılması çok önemli. Şanlıurfa bir tarım kenti, burada sadece üretmek değil ürettiğimiz ürünlere de değer katmak gerekiyor. Bir kazanıyorsan iki kazanmak için çalışma yapmak gerekiyor. Bu topraklar bereketli çok farklı ürünler yetişiyor. Kentimizde yıllardan beri bağcılık faaliyetleri sürmekte. Buranın iklim, toprağı çok müsait. İnsanlarımız da çok gayretli ve değerlerine sahip çıkıyor. Bunlar bir araya geldiği zaman kalitesi yüksek ürünler meydana geliyor. Bu bilinçlendirmeyi daha da artıracağız. AB projeleriyle ve diğer projelerle vatandaşlarımıza destek sağlayarak gelirlerini daha artmasını sağlayacağız."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentteki bütün değerlere sahip çıktıklarını belirterek, ürünlerinin tescil edilmesi konusunda çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Ayhan ile Beyazgül, alanda büyük kazanların içinde kaynatılan şireyi karıştırdı daha sonda hazırlanan pestil ve pekmezi inceledi.

Etkinliğe Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kuruma (TKDK) görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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