Şanlıurfa'da bir genç, babasının tartıştığı kişiyi bıçakladı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir kişi, babasının tartıştığı şahsı bıçakla yaraladı.

Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde E.T. (44) ile S.İ. (37) henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmayı gören E.T.'nin 16 yaşındaki oğlu S.T, babasının tartıştığı şahsı bıçakla bacağından yaraladı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla S.İ, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.T'yi gözaltına aldı.

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