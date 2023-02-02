Şanlıurfa'da atık malzemelerden yapılan yemlikler parklara yerleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup lise öğrencisi, sokak hayvanları için atık pet şişe ve mataralardan yaptıkları yem kaplarını parklara yerleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliğinde temel dersler kursuna giden lise öğrencileri, kış aylarında hayvanların aç kalmaması için topladıkları atık pet şişe ve plastik mataralardan yemlik yaptı.



Öğrenciler, yem ve su koydukları bu kapları, mahallelerdeki parklara yerleştirdi.

TÜGVA Siverek Temsilciliği Lise Koordinatörü Vedat Salihoğlu, yaptıkları sosyal sorumluk projesiyle hem atık plastikleri tekrar dönüştürdüklerini hem de kış günlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Öğrencilerin proje için gönüllü olduklarını belirten Salihoğlu, "Plastik atıklardan oluşturduğumuz yemlikleri kentimizin farklı noktalarındaki parklara yerleştirdik. Bazılarını kuş yemliği olarak bazılarını da sokak hayvanları için yemlik haline getirdik. Amacımız öğrencilerimizde doğayı koruma ve atıkları değerlendirme bilinci oluştururken hayvan sevgisi aşılamaktır. Bu konuda bizlere yem desteğinde bulunan Siverek Belediyesine de teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çalışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Songül Katreş, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiklerini anlatarak, "Daha önce topladığımız kuru ekmekleri de burada değerlendirip yemliklere koyduk. Sokak hayvanlarını seviyor ve besliyoruz." dedi.

10. sınıf öğrencisi Semanur Doğan ise doğa dostu bir çalışma yaptıklarını ve plastik atıkları hayvanlar için yeniden değerlendirdiklerini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.