Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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