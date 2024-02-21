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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:37
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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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