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Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi

İHA

Karbel Karaköprü Belediyespor'un gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetimi güven tazeleyerek yoluna devam etti.

Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi

Karbel Karaköprü Belediyespor'un gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetimi güven tazeleyerek yoluna devam etti.
TFF 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Aslan ve yönetim kurulu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Kongre salonunda gerçekleşen olağanüstü kongrede divan başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan yaptı. Kulübün 20182019 sezonu faaliyet raporu ibraz edildi. Daha sonra tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Aslan yeniden kulüp başkanı olarak seçilirken, yönetim kurulunda da herhangi bir değişiklik olmadı.
Kongrede konuşan Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, " Geçen sezon TFF 3. Ligde takımımız büyük bir mücadele örneği sergilerken, ligi play off potasının hemen altında 6. Sırada tamamlamıştır. Bu sezona da başarı parolasıyla başladık ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Sezon başında Hüseyin Dağ hocamızı takımın başında tuttuk ve hocamızın raporu, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda transferler yaptık. Sezonun ilk 5 haftasında alınan sonuçlara bakıldığında ne kadar doğru işlere imza attığımız göz önündedir. İnşallah bu sezon iyi başladığımız ligde iyi sonuçlarla hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak için çalışacağız. Karaköprü belediye başkanımız sayın Metin Baydilli'nin de kulübümüze çok büyük destekleri ve katkıları olmuştur. Kendisi de her zaman takımımızın başarılı olması için elini taşın altına koymuş ve bize destek olmuştur. Gerçekten başkanımız Karaköprü'de sporun gelişmesi için, gençlerin spora yönelmesi için önemli çalışmalarda bulunuyor. Yönetim kurulumuz ve kulübümüz adına kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA

03 Ekim 2019 Perşembe

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