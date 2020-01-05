Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Halil Ç.’nin kullandığı 63 FB 472 plakalı yolcu minibüsü ile Fevzi A.’nın kullandığı 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Meliha Akaltun, Melek A., Kerem A., Fevzi A., Merve A., Ali Ö., Osman Ö., Semra Ç., Remzi K., Halil C., Yaşar Y., Mübarek Ş., Ekrem D. ve Asiye Demir yaralandı. Ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Meliha Akaltun ve Asiye Demir hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan Semra Çelik ve Melek Akaltun da kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, yaralı olan 10 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

ŞANLIURFA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

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