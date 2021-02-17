Şanlıurfa'da yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 41 yaralı (2)- Yeniden



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIRFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, park halindeki un yüklü kamyona çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otobüsteki 3 yolcu öldü, 41 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya´dan Şanlıurfa´ya giden Özel Diyarbakır firmasına ait Mehmet Cevat Kaya yönetimindeki 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki Yunus Ak'a ait 73 EA 424 plakalı kamyona çarptı. Yolcuların büyük çoğunluğunun uyuduğu sırada olan kazada tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, yolculardan Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşit Atlıntak yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Birecik, Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. Tedavileri süren 41 kişinin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kazada yaralanan otobüs şoförü Mehmet Cevat Kaya'nın ilk ifadesinde yolda gizli buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kaza sırasında yola savrulan unlar ise görevliler tarafından temizlendi. Jandarma ekipleri, kamyon şoförü Yunus Ak'ı ifadesi alınmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-17 10:29:09



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