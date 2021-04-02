Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Altınova Mahallesi yakınlarında yaşandı. Eşref K.’nin kullandığı 31 ACF 874 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Eşref K. ile birlikte Fatma D., Derya G., Cahit E., Esra K. ve Ecrin K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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