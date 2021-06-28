Yanan odunları itfaiye ekipleri söndürdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde satılmak amacıyla toplanan odunlarda yangın çıktı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçenin Fırat Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir vatandaşa ait, satılmak için yol kenarında istiflenen odunlarda öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede çevredeki odunlara sıçradı.

Yangını gören vatandaşla olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırıldığı öğrenildi.

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