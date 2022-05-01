Hilvan'da selin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa'da selin vurduğu Hilvan ilçesinde yürütülen çalışmalarla selin yaraları sarılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçeyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü.

Önceki akşam Hilvan ilçesinde yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya başlanıldı. Selin oluştuğu ilk anlardan itibaren tüm ekip ve ekipmanlarını seferber eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçede temizlik çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ilçede gerekli tüm önlemleri alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel sularından zarar gören vatandaşların evlerini el birliği ile temizlemeye başladı. Hilvan Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri ilçede zarar gören rögarları onarmaya başladı.



Başkan Beyazgül: "Vatandaşlarımızın yanındayız"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selin yaşandığı Hilvan ilçesine giderek selden mağdur olan vatandaşları ziyaret etti. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile birlikte selin yaşandığı mahalleleri gezen Başkan Beyazgül, vatandaşların yanında yer aldı. Vatandaşların sorunları dinleyen Başkan Beyazgül, mağduriyetin giderilmesi için ilçede çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Evleri hasar gören vatandaşlar için otellerde yer hazırladıklarını ve iftarlık yemek dağıtımı da yapılacağını ifade eden Başkan Beyazgül, vatandaşların yaralarını el birliği ile saracaklarını söyledi.

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