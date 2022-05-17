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Mahallelinin 'elektrik' isyanı Hamidiye Mahallesi'nin muhtar ve sakinleri, 6 aydır sokak lambalarının yanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi

İHA

Mahallelinin 'elektrik' isyanı Hamidiye Mahallesi'nin muhtar ve sakinleri, 6 aydır sokak lambalarının yanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nin muhtar ve sakinleri, 6 aydır sokak lambalarının yanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Hamidiye Mahallesi'nde bir süre önce elektriğin yer altına alınma çalışmaları başlatıldı. Çalışma bitmesine rağmen sokak aydınlatma lambalarının yanmadığını belirten mahalle sakinleri ve muhtar, sorunun çözümü için yetkili mercilere başvurdu. Muhtar ve mahalle sakinleri, aradan 6 ay geçmesine ve, tüm çabalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

"Gece kadın ve çocuklar sokağa çıkamıyor"
Sokakların karanlık olması nedeniyle, akşamları çocuk ve kadınların sokağa çıkmaktan korktuğunu söyleyen Hamidiye Mahalle Muhtarı Osman Sultan, ’’Mahallemde yaklaşık 6 aydır sokak lambalarımız yanmıyor, bütün armatörler, direkler olmasına rağmen sokak elektriğimiz yok. Mahallelimiz kapkaranlık, insanlar sokakta sıkıntılı bir şekilde korkarak gezmek zorunda kalıyor. Bu arada karanlığı fırsat bilen hırsızlar, mahallede hırsızlık yapmaya başladı ve son zamanlarda bu hırsızlık olayları çoğaldı, mahalleli olarak çok tedirginiz. Bir an önce yetkililerin bu sorunumuza çözüm bulmalarını istiyoruz. Altı ay zarfında gerekli yerlere dilekçe verdik, bizzat başvurduk ama herhangi olumlu bir sonuç alamadık” dedi.

"Böyle bir hayat ve mahalle olamaz"
Muhtar Osman Sultan, "Saat 8’den sonra herkes sokağa çıkamıyor, çıkmak isteyen de elinde feneriyle çıkmak zorunda kalıyor. Mesela çocuklarımız karanlık bastıktan sonra, sokaklarda rahatlıkla gezemiyor, kadınlarımız rahatça sokağa çıkamıyor, herhangi bir markete veya misafirliğe gidemiyor, bir ihtiyaç olduğu zaman ancak evin erkekleri dışarı çıkabiliyor. Yani günümüzde böyle bir şartın oluşması, akşam kadınların dışarı çıkamaması bizi üzüyor, günümüzde böyle bir hayat ve mahalle olamaz. Bu sorun sebebiyle, muhtar olmam nedeniyle tüm tepkiler de bana geliyor, muhtar olarak da maalesef kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Yetkililerden ricamız, bu soruna bir an önce çözüm bulmaları” şeklinde konuştu.

"Artık bu soruna bir çözüm bulunsun"
Her akşam karanlığında sokaktan geçmek zorunda olduğunu ifade eden mahalleli Fatma Kır ise, "Çocuklarımızın karanlıkta çıkmasından çok korkuyoruz, her yer karanlık, sokaktan geçmekten zorlanıyoruz. Sokaklar karanlık, hiç bir şey görünmüyor. Sözde çalışma yapıldı, daha iyi olacak denildi ama tam tersine mahalle karanlığa gümüldü. Sokaklarımız güvenli de değil, kimin geçtiğini görmüyoruz, kimin ne yaptığını göremiyoruz. Sokakta ışık tutarak yürümek zorunda kalıyoruz ve bu beş altı aydır böyle devam ediyor. Gerekli yerlere gerek mahalleli ve gerekse muhtarlık olarak dilekçe verildi ama kimse sesimizi duymadı. Artık bu soruna bir çözüm bulunsun, rahatça sokaklarda kadın ve çocuklar olarak yürüyebilelim” diye konuştu.

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