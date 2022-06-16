Haseke'de terör eğitimi alan 2 kişi Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/YPG terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmada, daha önce Suriye’nin Haseke şehrinde terör örgütü adına sözde savaşçı olarak eğitim gören 2 şahsın Viranşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Zanlıların Viranşehir ilçesine yerleşerek terör örgütü adına faaliyet yürütmeye devam ettiklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda İ.A. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.