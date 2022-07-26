Akçakale’nin çehresi büyükşehir belediyesi ile değişiyor

Şanlıurfa merkez ve kırsal bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale ilçesinin çehresini değiştiriyor. İlçe kırsalında çalışmalarını yürüten ekipler, yolları sathi asfalt ile kaplıyor.

Akçakale halkının beklediği çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe kırsalında başlattığı yol atağını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın sınıra komşu Akçakale ilçesinde altyapısı tamamlanan yolları sathi asfaltla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinden ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere de anında karşılık veriyor.

Araç filosuna yeni katılan iş makineleriyle kırsalda gücüne güç katan Büyükşehir Belediyesi, yolları daha kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Akçakale ilçesi kırsalında bulunan Akbilek Uzunyol güzergahı, Arıcan, Yalıntaş ve Kayalık grup yolu ile Yalınlı Gözdeğmez Demirli Okaylar grup yolu güzergahında ilk olarak stabilize işlemlerini gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor.

13 ilçeye adil hizmet şiarıyla ilçelerin çehresini değiştiren hizmetleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi plan ve program dâhilinde asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışıyor.

Akçakale halkı yollarında yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini aktardılar. Çalışmalarla birlikte ulaşımda konforun artığını yolun genişlediğini toz ve çamur sorunun tamamen ortadan kalktığını belirten mahalle sakinleri ve muhtarlar başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere Büyükşehir ekiplerine teşekkür ettiler.

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