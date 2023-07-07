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        Şans oyunları vergisi ne kadar oldu? 2023 şans oyun vergileri artırıldı!

        Resmi Gazete'de yayımlanan artış oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 arttırılmasının ardından şans oyunlarını vergisi artırıldı. Peki, 2023 şans oyunları vergileri ne kadar oldu? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:26
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        Katma Değer Vergisi (KDV) oranına neredeyse 20 yıl sonra artış yapıldı. Yapılan artış gündemdeki yerini korurken vatandaşlar ise şans oyunları vergisinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, Resmi Gazete'de yayınlanan şans oyunlarına yapılan artış oranlarına ilişkin bilgiler…

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        ŞANS OYUNLARI NE KADAR OLDU?

        Resmi Gazete'de yayınlanan zamların ardından güncel şans oyunları zamları;

        At yarışlarında yüzde 14,

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        Vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 ve

        Diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında artış yapıldı.

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        492 SAYILI HARÇLAR KANUNU

        492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarına yüzde 50 oranında artış yapıldı. 

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