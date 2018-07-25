Santos - Flamengo maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Santos, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Flamengo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Maç öncesi Santos 15 puanla 15. sırada, Flamengo 30 puanla 1. sırada bulunuyor. Santos son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 592 kodlu maçı oynayanlar; Santos galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Flamengo galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.35, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Santos önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Vitoria maçında 1-2 kazandı.

Santos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Santos, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 11 gol atarken 6 gol yedi.

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