Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünde çok önemli uyarıda bulundu.

Kamuoyu Duyurusu❗️❗️ pic.twitter.com/jp2mI1N9Ky — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) May 29, 2024

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi.