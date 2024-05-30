Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Güncel Haberler

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

        Dolandırıcılar her geçen gün yeni taktiklerle vatandaşı kandırmak için formül üretiyor. Bunun son örneği ise nüfus sayımı bahanesi ile kapı kapı dolaşıp, dolandırıcılık yapmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünde çok önemli uyarıda bulundu.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi.

        Paylaşımın devamında, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nüfus sayım
        #dolandırıcılık
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?