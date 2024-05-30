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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu yıl iletişim öne çıkıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bu yıl iletişim öne çıkıyor

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Erdal Özyiğit oldu. Borsa İstanbul'un teknik analizinin yapıldığı programda Özyiğit, 2021'den bu yana borsanın 6 yıllık soluksuz yükselişini ve bu yolculukta önemli destek ve direnç noktalarını yorumladı. Özellikle 50, 100 ve 200 günlük ağırlıklı ortalamaları baz alan Özyiğit, bu ortalamalardan yola çıkarak bundan sonraki süreçte borsanın olası destek ve direnç noktalarının nereler olabileceğini anlattı. Özyiğit sektörleri teknik analiz açısından değerlendirdiğinde geçen yıl ve bu yıl hangilerinin öne çıktığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:54
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Erdal Özyiğit oldu. Borsa İstanbul'un teknik analizinin yapıldığı programda Özyiğit, 2021'den bu yana borsanın 6 yıllık soluksuz yükselişini ve bu yolculukta önemli destek ve direnç noktalarını yorumladı. Özellikle 50, 100 ve 200 günlük ağırlıklı ortalamaları baz alan Özyiğit, bu ortalamalardan yola çıkarak bundan sonraki süreçte borsanın olası destek ve direnç noktalarının nereler olabileceğini anlattı. Özyiğit sektörleri teknik analiz açısından değerlendirdiğinde geçen yıl ve bu yıl hangilerinin öne çıktığını dile getirdi.

        Son 1-1,5 aya bakıldığında hangi sektörlerde daha çok momentum görüldüğünün ele alındığı programda Özyiğit, bundan sonraki süreçte teknik analiz açısından hangi sektörlerin potansiyel vaat ettiğini bildirdi.

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        TEKNİK ANALİZ NEDİR?

        Programda teknik analizin ne olduğu ve yatırımcıların nasıl yararlanabileceği özellikle kısa vadeli öneriler konusunda teknik analistlerin nasıl bir yönlendirmesinin olduğu masaya yatırılırken teknik analizin temel ilkeleri de sıralandı.

        Borsa İstanbul’da yükselen trendin devam edip etmeyeceği ve yeni rekorların gelip gelmeyeceğini değerlendiren Özyiğit, burada Ekim 2021'den bu yana endeksin 200 günlük ağırlık ortalamayı bir kaç kez denediği Mayıs 2023 ve 100 günlük ağırlık ortalamayı aşağı kırdığı 2023 yılsonu hareketinin ne anlama geldiğini anlattı.

        DOLAR BAZINDA GÖRÜNÜM NASIL?

        Özyiğit, ABD doları bazında BIST100’de nasıl bir seyir izlediği ve endekste dolar bazında teknik hedeflerin ne olabileceğini dile getirdi. Yurt dışı borsalarda nasıl bir seyir gördüğünü de açıklayan Özyiğit, ABD ve Avrupa endekslerinde teknik analizin işaret ettiği beklentilerini anlatarak son dönemlerde hızlı bir yükseliş gösteren ons altınla ilgili bir yorumunu izleyici ile paylaştı.

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        #Borsa İstanbul
        #teknik analiz
        #DAX
        #Nasdaq
        #Dow Jones
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