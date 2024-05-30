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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'te parçalanmış ceset vahşetinde şüphelinin yeni görüntüleri dosyaya girdi

        Pendik'te parçalanmış ceset vahşetinde şüphelinin yeni görüntüleri dosyaya girdi

        İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih'in kan izleri, tutuklanan şüphelinin evinin paspasında da çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin, kovayı atarken, farklı açıdan görülen güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Ayrıntılar Mustafa Şekeroğlu'nun haberinde...

        Giriş: 30.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:19
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        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
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        İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüpheli Bilal D. ‘nin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde, “Olay günü bahçemde bulunan otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak ilaç istedim. Saat 13.30-14.00 sıralarında yanımdan ayrıldı. C. ve K.H.’den 10 bin TL alacağı vardı. Kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti. Daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim. Evdeki çöplerimi attım. Ev sahibi, büyük kızı ve damadı beni gördü. Daha sonra eşim ile görüntülü görüştüm ve sonra uyudum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.

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        PASPASINDA KAN ÇIKTI

        Olay sonrası evde yapılan aramada, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderilen balta, beyaz kova ve bazı eşyalar üzerinde maktulün DNA’sı ortaya çıkmıştı. Cinayetin evde gerçekleştiği değerlendirilirken, Bilal D.’nin evindeki paspas üzerinde de Nihat Salih’e ait kan izleri bulundu.

        ÖNCE BOĞULUP SONRA PARÇALARA AYRILDI

        Yapılın otopsi incelemesinde, Nihat Salih’in dil kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. İnceleme sürerken, Nihat Salih’in önce boğulup öldürüldüğü ardından cesetten kurtulmak içinde baltayla parçalara ayrıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Tutuklanan şüpheli Bilal D.’nin, beyaz kovayı yeşilliğe atarken farklı açıdan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde beyaz kovayı çöpe boşalttıktan sonra yeşil alana atarken görülüyor. İşe giderken yolda gördüğü beyaz kovayı çöpe boşalttığını iddia eden şüpheli Bilal D., kovayı daha sonra yeşillik olan boş bir alana atıyor. Atılan o beyaz kovadan da maktulün DNA’sı çıkmıştı. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

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