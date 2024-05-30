Pendik'te parçalanmış ceset vahşetinde şüphelinin yeni görüntüleri dosyaya girdi

İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Bilal D. ‘nin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde, “Olay günü bahçemde bulunan otları biçmekteydim. Daha sonra Nihat ağabeyi arayarak ilaç istedim. Saat 13.30-14.00 sıralarında yanımdan ayrıldı. C. ve K.H.’den 10 bin TL alacağı vardı. Kendisi benim yanımdan ayrılarak mahalleye doğru gitti. Daha sonra evime dönerek temizliğe devam ettim. Evdeki çöplerimi attım. Ev sahibi, büyük kızı ve damadı beni gördü. Daha sonra eşim ile görüntülü görüştüm ve sonra uyudum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.

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PASPASINDA KAN ÇIKTI

Olay sonrası evde yapılan aramada, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderilen balta, beyaz kova ve bazı eşyalar üzerinde maktulün DNA’sı ortaya çıkmıştı. Cinayetin evde gerçekleştiği değerlendirilirken, Bilal D.’nin evindeki paspas üzerinde de Nihat Salih’e ait kan izleri bulundu.

ÖNCE BOĞULUP SONRA PARÇALARA AYRILDI

Yapılın otopsi incelemesinde, Nihat Salih’in dil kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. İnceleme sürerken, Nihat Salih’in önce boğulup öldürüldüğü ardından cesetten kurtulmak içinde baltayla parçalara ayrıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.