Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Konser dağılırken yaşanan, panik ve korkuya neden olan olayda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ö.G.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.