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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Kara yollarında meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya bağlı muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:07
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        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

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        Yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan uygulamanın başlamasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

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        Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

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        Denetimde sürücülerin araçlarına kış lastiği taktıkları görüldü. Kış lastiği bulunmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine ise 2024 yılı için 4 bin 69 lira ceza uygulanıyor.

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        Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, gazetecilere, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'nin, önemli bir kilit kavşak rolünü üstlendiğini söyledi.

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        Kırıkkale'de kış aylarında günlük 56 bin araç geçişiyle yoğun bir trafik akımının olduğunu dile getiren Söğüt, şöyle konuştu:

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        "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içinde de kış tedbirleri kapsamında aynı motivasyon ve kararlılıkla tedbirlerimiz devam etmekte olup Valiliğimiz öncülüğünde paydaş kurumlarla gerekli toplantılar yapılmış ve hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

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        Kış lastiklerindeki ilave çekiş ve tutunma sayesinde sürüş güvenliği artmaktadır. 'Doğru mevsimde doğru lastik' sloganıyla tüm sürücülere kazasız yolculuk dilerim."

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