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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

        Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

        Avrupa Birliği ülkelerinden Slovenya; Norveç, İspanya ve İrlanda'nın ardından Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:00
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        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
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        Slovenya hükümeti Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önergeyi onaylayarak Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.

        Başbakan Robert Golob, onaylanan kararın parlamentoya gönderildiğini belirtti.

        Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Golob'un iktidardaki liberal koalisyonu 90 üyeli parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip ve oylamanın formalite olması bekleniyor.

        Slovenya hükümetinin kararı, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanımasından sadece iki gün sonra geldi.

        Slovenya bu adımıyla 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan 10. üyesi olacak. Norveç AB üyesi değil, ancak dış politikası genellikle blokla uyumlu.

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        Slovenya tanıma sürecini ilk olarak Mayıs ayı başında başlatmış, ancak Gazze'de devam eden İsrail-Hamas savaşındaki durum düzelene kadar bekleyeceğini söylemişti.

        Golob bu hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesine neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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