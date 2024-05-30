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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'la imzalar atılıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'la imzalar atılıyor

        Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, sarı-kırmızılıları üst üste iki kez şampiyonluğa götüren Okan Buruk ile sözleşme yeniliyor. Dün mazbatasını alan Dursun Özbek yönetimi, başarılı çalıştırıcı ile bu kez iki yıllık mukavele imzalayacak. Yeni futbol yapılanmasında Okan Buruk'un transfer süreçlerindeki rolünün de artacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:29
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        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
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        Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, bu başarının mimarı olan teknik direktör Okan Buruk ile de nikah tazeliyor.

        Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile sezon devam ederken görüşme gerçekleştirmiş ve başarılı çalıştırıcıyla yola devam etmek istediğini dile getirmişti.

        Galatasaray'ın yuvası olduğunu belirten Okan Buruk da imzaları hem seçim hem de şampiyonluk sonrasına bırakırken sarı-kırmızılılarda geri sayıma da geçildi.

        Galatasaray, kulübü ayağa kaldırıp üst üste iki kez şampiyonluğa taşıyan başarılı çalıştırıcı ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

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        Sarı-kırmızılılar daha önce 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk ile bu kez Dursun Özbek yönetiminin görev süresi sonuna kadar yani iki yıllık mukavele imzalayacak.

        Dün mazbatasını alan ve bugün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Galatasaray yönetimi kısa süre içerisinde Okan Buruk ile masaya oturacak.

        Taraftarların da büyük destek verdiği Buruk, Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda gösterdiği performansla hem yönetimin hem de camianın güvenini kazandı.

        Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

        REKORLARI ALT ÜST ETTİ

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı sezonda birçok rekoru da tarihe gömdü.

        Tecrübeli teknik adam idaresindeki sarı-kırmızılı takım, ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamladı. Galatasaray, ligde 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken, 93 puanla Fenerbahçe'de olan rekoru eline geçirdi.

        "Cimbom" elde ettiği 33 galibiyetle Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı.

        Ligin 20 ile 36. haftaları arasında 17 maç üst üste kazanan sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

        İç sahadaki son Fenerbahçe derbisine kadar çıktığı 35 maçta üst üste gol atan Galatasaray, kulüp rekorunu ileri taşıdı.

        SÜPER LİG'DE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim unvanını taşıyor.

        Ligde futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez bu sevinci yaşadı.

        Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

        Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

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