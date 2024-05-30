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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir? Magazin haberleri

        Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata veda etti. Pek çok dizi ve filmde rol alan Uğurlu'nun vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:30
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        Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.

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        Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Oyuncular Sendikası; "Değerli meslektaşımız Ahmet Uğurlu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

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        Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

        Ata Demirer; "Tabutta Rövaşata ile kalbimizde bir çizik atmıştın büyük usta. Işıklar içinde uyu" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Oyuncu Reha Özcan ise; "Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk İstanbul Efendisinde izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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        Ünlü oyuncunun, yazar ve senarist Necef Uğurlu ile evliliğinden Orhan adında bir oğlu vardı.

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        Ahmet Uğurlu aynı zamanda oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyiydi.

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        14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun', 'Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edinmişti.

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        Ahmet Uğurlu, televizyonda ise 'Karşı Şov' isimli programla seyircilerin hafızasında iz bırakmıştı.

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        ÖDÜLLERİ

        1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
        1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
        1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
        1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

        #ahmet uğurlu
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