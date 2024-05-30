Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

Ata Demirer; "Tabutta Rövaşata ile kalbimizde bir çizik atmıştın büyük usta. Işıklar içinde uyu" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Oyuncu Reha Özcan ise; "Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk İstanbul Efendisinde izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.