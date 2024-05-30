Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz? Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız pek çok eşya var, ancak bunları doğru şekilde kullandığımıza ne kadar eminiz? Aslında, çoğu zaman farkında olmadan bazı eşyaları yanlış kullanıyoruz ve bu da onların verimliliğini azaltıyor. İşte, doğru kullanımını bilmediğimiz 10 günlük eşya!
Günlük rutinlerimizde bizlere kolaylık sağlaması gereken eşyaların, yanlış kullanıldığında işlerimizi zorlaştırdığını biliyor muydunuz? Pek çoğumuzun her gün eline aldığı bu eşyalar, doğru kullanıldığında hayatımızı çok daha pratik hale getirebilir. İşte sıkça yanlış kullandığımız 10 eşya ve doğru kullanım ipuçları!
1. DONDURUCUDAKİ YUVALAR
Dondurucudaki yuvalar, temizlemeyi biraz daha zorlaştırmak için orada değil.
Amaçları dondurulmuş yiyecek tepsilerini dikey olarak hizalayarak yerden tasarruf etmemize yardımcı olmak!
2. ALIŞVERİŞ SEPETLERİNDEKİ ASKILAR
Alışveriş arabalarının üzerinde bulunan bu kulplar, içinde yumurta, ekmek, süt gibi hassas yiyeceklerin bulunduğu poşetleri asmak için kullanılıyor. Sonuçta, diğer ürünlerin arasına yığılmaları halinde ezilebilirler veya zarar görebilirler.
3. GAZOZ KAPAKLARINDAKİ DELİK
Hepimiz soda kutularının açılmasını kolaylaştıran bir şişe açacağına sahip olduğunu biliyoruz, kapakları böyle tasarlandı. Ancak kapaklarda bulunan bu delik içeceğinizi yudumlarken pipetinizi sabitlemek için orada.
4. DEFTERLERDEKİ KENAR BOŞLUKLARI
Geçmişte, yazılı bilgileri kemirgen ısırıklarından korumak için sayfaların kenarlarında bir boşluk bırakmak gelenekseldi. Kenar boşlukları açık bırakılırdı çünkü farelerin kemirme olasılığı en yüksek olan yerler sayfanın ortası değil, buralardı. Kırmızı çizgi, yazının artık güvenli olmadığı nokta hakkında uyarıda bulunuyordu.
5. DİŞ FIRÇALARINDAKİ RENKLİ KILLAR
Birçok diş fırçasının, özellikle de çocuk diş fırçalarının ucunda veya ortasında kılların geri kalanından belirgin şekilde farklı bir bölüm vardır. Çoğu insan bu renk değişikliklerinin dekoratif işaretler olduğunu düşünür; ancak bunlar diş macunu göstergeleridir. Başka bir deyişle, diş macununun fırçanın tamamına değil, renkli kıllara yerleştirilmesi gerekir.
6. KLAVYEDEKİ HARFLERİN SIRASI
Manuel daktilolar icat edildiğinde, tuşlar alfabetik olarak düzenlenmişti ve her şey daha kolaydı. Ancak, görünüşe göre, bu kolaylık daktilocuların çok hızlı yazmasına ve tuşların metal "kollarının" sıkışmasına neden oluyordu. Bunu önlemek için klavye üreticileri harflerin sırasını değiştirdi ve yazmayı yavaşlatmak için en yaygın harfleri ulaşılması zor yerlere yerleştirdi, böylece makinenin sorunsuz çalışmasını sağladı.
7. İKİ RENKLİ SİLGİLER
Her zaman mavi kısmın mürekkebi, kırmızı kısmın ise kalemi sildiğini düşünürdük. Ama eğer öyleyse, neden defterimizdeki bir şeyi silmek için her kullandığımızda, sayfa bir delik ile sonuçlanıyordu? Mavi kısım, genellikle sanat eserlerinde kullanılan kalın ve pürüzlü kağıtlar içindir, kırmızı kısım ise okul klasörleri ve defterleri için tipik olan ince sayfalar içindir.
8. PLASTİK BARDAKTAKİ ÇİZGİLER
Sanılanın aksine bu çizgiler tasarımın bir parçası değildir. Bu çizgiler birer ölçüdür. Ne içtiğinize göre servis edilecek miktarı, çocuklar için günlük meyve suyu miktarını ve hatta gargara porsiyonlarını gösterirler.
9. AHŞAP ASKILAR
Plastik, tel veya paslanmaz çelikten daha dayanıklı ve dirençli olmasının yanı sıra, bazı askıların yapıldığı sedir ağacı doğal olarak böcek ve güve gibi böcekleri uzaklaştırır. Bu askılar, özellikle palto, ceket ve elbise gibi ağır giysileri aylarca saklamak için kullanışlıdır. Ayrıca sedir kokusu, aylarca dolapta saklanan giysilerde birikebilen küf kokusuyla mücadele eder.
10. BAKIR KAPI KOLLARI
Bakır antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle binaların, okulların ve hastanelerin kapı kollarında kullanılması mantıklıdır, çünkü buralardan geçen tüm insanlar nedeniyle büyük mikrop taşıyıcıları ve aktarıcılarıdırlar.
Kaynak: Bright Side