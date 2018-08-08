Sardinya adasından bir şişe plaj kumu çalan turiste 1000 euro ceza
İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasından plaj kumu çalan bir İngiliz turist 1000 euro para cezasına çarptırıldı. Sosyal medyada 'barbarlar', '1000 euro çok az' yorumları yapılıyor.
08.08.2018 - 15:16 | Güncelleme:
İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasından plaj kumu çalan bir İngiliz turist 1000 euro para cezasına çarptırıldı.
Yerel basında yayımlanan haberlere göre, Sardinya adasının "zümrüt kıyılar" olarak anılan kuzeydoğu bölgesinde tatil yapan turist, jandarma kontrolüne yakalandı. Bir pet şişe dolusu plaj kumu "çaldığı" ortaya çıkan turiste 1000 euro para cezası verildi. La Nuova Sardegna gazetesi, "kum hırsızı" turistin Napoli asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.
Beyaz ve ince kumlu sahilleri İtalya'nın en güzel plajları listelerinde ilk sıralarda gelen Sardinya adası, bu doğal hazinesini korumak için 2017'de çıkarılan bir yerel yasayla plajlardan kum, midye kabuğu, taş gibi maddelerin alınmasını yasaklamıştı. "Kum hırsızı" olarak anılan bu kişilere 500-3000 euro arası cezalar kesiliyor.
Sardinya'daki havaalanlarında sık sık turistlerin bavullarında "çalıntı kum" aramaları yapılıyor. Geçen yıl yalnızca Alghero kentinin havalimanında 200 kg'den fazla plaj kumu ele geçirildi. 2015 yılı verilerine göre ise Sardinya'nın başkenti Cagliari'deki havalimanında ele geçirilen kum miktarı 5 tona ulaştı.
Sosyal medyada '1000 euro çok az!' yorumları
Sardinya'nın plajlarını koruma amacı taşıyan bir grup, Facebook'ta "Soyulan ve yağmalanan Sardinya" adıyla bir hesap açarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.
26 binden fazla takipçiye sahip olan grubun hesabından paylaşılan "kum hırsızı yakalandı" haberlerine coşkulu yorumlar geliyor.
1000 euro ceza alan turist haberine de "Kumlar bizim plajlarımızda yaşıyor. Onları çalıp plastik şişelere hapsederseniz ölürler!", "Barbarlar", "Medeniyetsizler", "1000 euro çok az!" gibi yorumlar yazıldı.
Sardinya'nın plaj kumlarını korumak adına en uç önlemlerden biri de kuzey-batıdaki Stintino belediyesinden gelmişti. Belediye, buradaki ünlü La Pelosa plajını korumak için kum üzerine havlu ve örtü serilmesini yasaklamıştı. Yasak kararı, ıslak havlulara yapışan kumların plaj dışına taşınmasının önlenmesi amacıyla alınmıştı.
Sardinya'nın kumlarını çalarken yakalanan turistlerin sıklıkla, yasaktan haberdar olmadıklarını söyleyerek kendilerini savunmaya çalıştıkları belirtiliyor. Almanya yönetimi, vatandaşlarının bu durumda kalmasını önlemek için bir seyahat uyarısı yayımladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki seyahat uyarıları bölümünde, "Sardinya Bölgesel Yönetimi, 26 temmuz 2017 tarihli yasayla kumsallarının herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılmasını ya da küçük miktarda da olsa kum, çakıl taşı ve kuvars taşlarının taşınmasını yasaklamıştır" deniliyor ve bu yasağa uymayanların para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Sardinya adasının ünlü plajında kum kaybını önlemek için havlu sermek yasaklanabilir
Belediye Başkanı sokak temizliğinde
Sardinyalı ayrılıkçı açlık grevinde hayatını kaybetti
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sardinya adasından bir şişe plaj kumu çalan turiste 1000 euro ceza/sardinya-adasindan-bir-sise-plaj-kumu-calan-turiste-1000-euro-ceza-20944992094499
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.