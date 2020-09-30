"Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi" inşaatında sona doğru

AA

İstasyon Mahallesi'nde inşa edilen ve yıl sonu tamamlanması planlanan merkezde, 1915 panorama salonu, 350 kişilik konferans salonu, Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi, sergileme ve fuaye alanı, idare binası ve mescit ile Ermeni mezalimini kabartma teknikleri kullanılarak anlatan görsel içerikli panorama salonları da yer alacak.

Yaklaşık 42 milyon liraya mal olan ve 11 bin 170 metrekarelik kapalı alana sahip merkezin inşaatını 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak, Belediye Başkanı Harun Hayali ile inceleyen Kaymakam Recep Koşal, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Koşal, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi'nin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan merkezde çalışmaların sonuna gelindiğini ifade eden Koşal, "Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında yapılan tanıtım ve araştırma merkezimizde incelemelerde bulunarak ilgili arkadaşlardan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hummalı bir çalışmanın aralıksız devam ettiğini gördük. İnşallah bu sene sonunda faaliyete geçmesini bekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Hayali de merkezin bitirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, "Şehitler diyarı Sarıkamış'ta böyle bir tesisin yapılması tarih ve turizm açısından çok önemlidir. İnşallah salgın kısa süre içinde biter ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler bu yapılan tesisleri ziyaret eder. Bu merkez yalnız Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinde değil sürekli hizmete açık olacak." ifadelerini kullandı.