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Haberler Gündem Trafik Sarıyer'de tartışma sonrasında tartıştığı taksinin kaputuna oturdu - Haberler
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Sarıyer'de tartışma sonrasında tartıştığı taksinin kaputuna oturdu

Kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine aracın kaputuna oturdu. Aracın üstünde yaklaşık 400 metre ilerledi.

Sarıyer'de tartışma sonrasında tartıştığı taksinin kaputuna oturdu - Haberler
Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk
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DHA

Sarıyer'de kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan Tunay Çağla yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen Salı saat 18.30'da Sarıyer'de meydana geldi. Tunay Çağla kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine doğru motosikletiyle ilerlerken önündeki taksinin sürücüsünün kolunu elini camdan çıkararak sigara içtiğini fark etti.

Tunay Çağla, bunun üzerine Şat'a hızlı gelen motosikletlilerin koluna çarpabileceğini söyledi.

Uyarının ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsü Yasin Şat'ın kendisini sıkıştırdığını iddia eden Tunay Çağla motosikletinden inerek taksinin yanına gitti. Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Çağla, polisi arayacağını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Çağla'nın polisi arayacağını duyan Yasin Şat ve Soner Şat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı. Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı. Yasin Şat, kullandığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken Tunay Çağla ise polise giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

Çağla'nın şikayeti üzerine inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Yasin Şat ile Soner Şat'ı gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPUT ÜSTÜNDE YOLCULUK

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kamera kayıtlarında iki taraf arasında yaşanan tartışmanın ardından, Tunay Çağla'nın taksinin kaputuna oturduğu anlar görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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