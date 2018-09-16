Zeynep Kartal’ın Londra Moda Haftası kapsamındaki etkinliğine T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Milletvekili E.Sare Aydın Yılmaz, Ömer Faruk-Züleyha Özgül ve Seda Sayan katıldı.



İngiltere’nin yıldız oyuncularından Candine Brown, Victoria Ekanoye, Montana Brown, Hayley Hughes, Samira Mighty, Zara Mcdermont, Kimberley Garner, Olivia, Arben Gemma Oaten, Bhavna Limbachia ise bu özel gününde Kartal’ı yalnız bırakmadı. T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise bu özel defile ve serginin ardından Londra Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon verdi.

Giydiği Zeynep Kartal imzalı kıyafeti ile Seda Sayan hem defilenin hem de resepsiyon’a katılan davetlilerin ve yabancı basın mensuplarının en dikkat çeken ismi oldu.

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