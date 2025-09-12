Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şehit öğretmen Rüstem Şen, Ağın'da anıldı | Son dakika haberleri

        Şehit öğretmen Rüstem Şen, Ağın'da dualarla anıldı

        Tunceli'de 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Rüstem Şen, Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit öğretmen Rüstem Şen, Ağın'da anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Rüstem Şen'in Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

        Şehidin kabrinde dua edildiği programa Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

        Şehit için Merkez Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu. İlçe protokolü daha sonra şehit öğretmenin ailesini ziyaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şehit öğretmen rüstem şen
        #Elazığ Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"