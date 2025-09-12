Şehit öğretmen Rüstem Şen, Ağın'da anıldı

Şehit öğretmen Rüstem Şen, Ağın'da dualarla anıldı
Tunceli'de 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Rüstem Şen, Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Rüstem Şen'in Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.
Şehidin kabrinde dua edildiği programa Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
Şehit için Merkez Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu. İlçe protokolü daha sonra şehit öğretmenin ailesini ziyaret etti.