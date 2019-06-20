Meslektaşlarının aksine yaz sezonunu İstanbul'da geçiren Ergeç, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde annesi ile birlikte gün boyu alışverişin keyfini çıkardı. Objektifler poz vermekten pek hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren ancak muhabirleri kırmayan güzel oyuncu, alışverişe verdikleri kahve molasının ardından uzun süre mağazaları gezerek alışveriş yaptı.
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