Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Gamze Saraçoğlu imzalı pembe elbisesiyle prensesleri anımsatan Selma Ergeç, bakım ve beslenme düzeniyle alakalı konuştu.
"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ VEJETARYENİM"
"Vejetaryenim çocukluğumdan beri" diyen Ergeç, "Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Daha az çöp üretiyorum. Tabii çocuk olduktan sonra ne miras bırakmak istediğinizi düşünüyorsunuz" şeklinde konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KORUMAK"
Estetik operasyona karşı düşünceleri sorulduğunda ise Ergeç "Zaman zaman insanların hayatını değiştirecek kadar önemli müdahaleler yapılıyor. Bu zaten tartışılmaz. Güzellik için yapılan ise olanı muhafaza etmek. Kendi doğal güzelliğini korumak önemli. Başkasına benzemeye çalışmak daha farklı bir konu" cevabını verdi.
"YAZ-KIŞ SOĞUK SUYLA DUŞ ALIYORUM"
Öte yandan yaz-kış buz gibi suyla duş aldığını belirten oyuncu, "Yıllardır yaptığım bir şey var. Genelde insanlar bunu yapmaktan kaçınıyor ama ben buz gibi suyla duş alırım. Bundan dolayı hasta da olmuyorum. Kışın da dahil. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Tabii kafadan aşağıya birden su dökmemek lazım. Onun bir sırası var. Önce sağ bacak, sonra sol. Sonrasında sağ kol ve sol kol gibi..." ifadelerini kullandı.
"GELEN SENARYOLARI DEĞERLENDİRİYORUM"
Son olarak 'Yaşamayanlar' dizisinde yer alan Ergeç, yeni projeleri için, "Yaşamayanlar sekiz bölümlük bir projeydi. Bölümleri çektik ve bitti. Şu anda gelen senaryoları okuyup değerlendiriyorum" dedi.
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