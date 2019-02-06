4 | 32

"YAZ-KIŞ SOĞUK SUYLA DUŞ ALIYORUM"

Öte yandan yaz-kış buz gibi suyla duş aldığını belirten oyuncu, "Yıllardır yaptığım bir şey var. Genelde insanlar bunu yapmaktan kaçınıyor ama ben buz gibi suyla duş alırım. Bundan dolayı hasta da olmuyorum. Kışın da dahil. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Tabii kafadan aşağıya birden su dökmemek lazım. Onun bir sırası var. Önce sağ bacak, sonra sol. Sonrasında sağ kol ve sol kol gibi..." ifadelerini kullandı.