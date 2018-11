Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılan dizi Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta olacak. Önümüzdeki hafta 29. yeni bölümü için tanıtım yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tuttu. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? merak konusuydu. Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek miydi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorladı. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçti. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorladı. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek miydi?

Ulaş Tuna Astepe - Tahir Kaleli



Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu



24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

