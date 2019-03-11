Serenay Sarıkaya: Harika bir tatilin sonuna geldik

Giriş: 11.03.2019 - 07:52 | Güncelleme:  

Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. O anları ve yaşadığı yorgunluğu sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlanan Serenay Sarıkaya, Abu Dabi'de kısa bir tatile çıktı

  • 1Serenay Sarıkaya: Harika bir tatilin sonuna geldik - Magazin haberleri
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    Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip 'Alice Harikalar Diyarında' çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenmeye devam ediyor. Alice Harikalar Diyarında oyununun başrollerini Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim paylaşıyor.

  • 2Serenay Sarıkaya: Harika bir tatilin sonuna geldik - Magazin haberleri
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    "HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR ZORLANIYORUM"

    Müzikal için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. O anları ve yaşadığı yorgunluğu sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • 3Serenay Sarıkaya: Harika bir tatilin sonuna geldik - Magazin haberleri
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    "HARİKA BİR TATİLİN SONUNA GELDİK"

    Geçtiğimiz günlerde yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlanan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatile çıktı. Abu Dabi'ye giden Serenay Sarıkaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya paylaşımına, "Harika bir tatilin sonuna geldik yine... Birbirinden güzel anılar biriktirerek..." notunu düştü.

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    Sarıkaya, Dubai sokaklarında böyle dans etmişti...

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