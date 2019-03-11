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"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR ZORLANIYORUM"

Müzikal için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. O anları ve yaşadığı yorgunluğu sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.