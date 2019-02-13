Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt!

Giriş: 13.02.2019 - 09:00 | Güncelleme:  

Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çiftinin "evlilik sözleşmesi" krizi yaşadığı iddia edilmişti. Kerem Bürsin'den o söylentilere yanıt geldi

  • 1Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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    Kerem Bürsin'in geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifi ettiği ancak Serenay Sarıkaya tarafından "evlilik sözleşmesi" teklif edilmesinin ardından ilişkilerinde büyük bir kriz yaşadıkları iddia edilmişti. 

  • 2Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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    "SAÇMALIK!"

    İddialara ilk yanıt Kerem Bürsin'den geldi. Bürsin, "Bullshit (Saçmalık)" yorumuyla çıkan haberleri tek kelime ile yalanladı. 

  • 3Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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    "EVLİLİĞE HAZIRIM"

    Her fırsatta 'Evlenmek için çok küçüğüm' diyen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evliliğe yeşil ışık yakmıştı. Sarıkaya, "Evlilik planlarınız var mı?" sorularına, "Henüz bir plan yapmadık. Bu konularda çok planlı gitmeyi seven birisi değilim ama her şeye hazırlıklıyım" yanıtını vermişti.

  • 4Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 5Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 16Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 18Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 19Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 20Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 21Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 22Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 23Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 24Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 25Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 26Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 27Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 28Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 29Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 30Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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  • 31Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den o iddialara tek kelime yanıt! - Magazin haberleri
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