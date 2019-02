3 | 31

"EVLİLİĞE HAZIRIM"

Her fırsatta 'Evlenmek için çok küçüğüm' diyen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evliliğe yeşil ışık yakmıştı. Sarıkaya, "Evlilik planlarınız var mı?" sorularına, "Henüz bir plan yapmadık. Bu konularda çok planlı gitmeyi seven birisi değilim ama her şeye hazırlıklıyım" yanıtını vermişti.