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Sergen Deveci ameliyata alındı

Amasya’da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen tiyatrocu Sergen Deveci’nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyata alındı. Deveci’nin, ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu olabileceği belirtildi

Sergen Deveci ameliyata alındı - Magazin haberleri
DHA

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyata alındı. Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci’nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu. Deveci’nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" dedi.

Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: "Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat yüzde yüz başarılı olacaktır demek mümkün değil. Ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz."

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