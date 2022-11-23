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Sergen Deveci yoğun bakımda uyutuluyor

Amasya’da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün bir TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci, ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun, geçirdiği operasyonun yorucu olması sebebiyle önlem amaçlı yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi

Sergen Deveci yoğun bakımda uyutuluyor - Magazin haberleri
Yoğun bakımda uyutuluyor
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HABERTURK.COM

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün bir TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Sergen Deveci'nin, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmesinin ardından boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilmişti.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Habertürk'ün haberine göre; ameliyatı başarılı geçen Sergen Deveci'nin doktorları operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı.

Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini belirten doktorlar, operasyonun yorucu olması sebebiyle ünlü oyuncunun önlem amaçlı hastanenin yoğun bakım servisinde uyutulduğunu belirtti.

Sergen Deveci uyandırılınca sağlık durumu hakkında net bilgi edinilecek.

"BERABER HER GÜN DAHA İYİ OLMA VAKTİ"

Sergen Deveci'nin kazada hafif yaralanan sevgilisi Melis İşiten de konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu. Deveci ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan İşiten, gönderisine, "Ameliyat bitti, şimdi beraber her gün daha iyi olma vakti. Çok kalabalığız, her gün daha iyi olacağız" ifadelerini not düştü.

"DÜŞÜK RİSK"

Ayrıca Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, dün Deveci'nin ameliyatı ve sonraki süreci ile ilgili şunları söylemişti: Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat yüzde yüz başarılı olacaktır demek mümkün değil ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

Sergen Deveci, yaşanan kazanın ardından ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görülmüştü.

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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