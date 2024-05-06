Şerit değiştirirken faciaya neden oluyordu
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü şerit değiştirmek isterken aracıyla aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurutuldu.
D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre şerit değiştirmek istedi. Otomobil bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Otomobil sürücüsü frene bastığı sırada, araç içi kamerasıyla o anları da kaydetti.
Görüntülerde motosikletin sağ şeritte ilerlediği, şerit değiştirmek isteyen otomobilin motosiklete çarptığı anlar görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yan yoldan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Frene basan otomobil sürücüsü, o anları araç içi kamerasıyla da saniye saniye kaydediyor.